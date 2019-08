Bucharest Craft Beer Festival 2019, în acest sfârșit de săptămână: Berea Grivița participă în premieră la evenimentul care reunește cei mai importanți berari artizani din România

Vești bune pentru amatorii de bere! Cei mai însemnați berari artizani din România, dar și din străinătate își dau întâlnire la Bucharest Craft Beer Festival 2019, relatează B1TV.



Astfel, bucureștenii se vor putea răcori și vor putea savura cele peste 90 de sortimente de bere și cidru.



Așadar, aflat la cea de-a patra ediție, festivalul adună toți producătorii de bere artizanală din România. În doar câțiva ani, fenomenul a luat amploare, astfel că în 2019 există peste 55 de micro-berării locale.

Acestea fiind spuse, cei care nu au plecat la mare sau la munte sunt așteptați la festivalul berii. Aceștia vor avea parte de muzică și cinema în aer liber. Totul se întâmplă într-un decor feeric, pe marginea lacului Herăstrău.



„Am schimbat locația, sunt multe beri noi, care n-au fost în anii trecuți. Anul acesta, jumătate din berile prezente sunt beri cu tradiție în zona craft. Cam cealaltă jumătate sunt beri noi, care au apărut pe piață. Este o piață care se dezvoltă foarte puternic în ultima vreme”, a afirmat Dragoș Gurăroșie, organizatorul evenimentului.



În premieră la evenimentul Craft Beer Fest participă și berea „Grivița”, o băutură artizanală produsă de Matei Lucescu.



„Am decis să pregătim ceva special. Am ales niște filme să le prezentăm. Am ales câte un film pentru fiecare seară a evenimentului. Să vină oamenii și să se îndrăgostească și ei de berea artizanală, așa cum ne-am îndrăgostit și noi când am deschis fabrica Grivița, acum trei ani de zile.



E în creștere, e pe un trend ascendent această zonă de craft beer. Sunt destul de mulți manageri. De anul trecut și până acum au mai apărut oameni care investesc în așa ceva, asta și datorită publicului, nu neapărat din București, din toată România. Sunt mai deschiși spre o bere altfel, artizanală”, a afirmat Matei Lucescu, administratorul fabricii de bere Grivița.



Evenimentul Craft Beer Fest și se desfășoară in perioada 30 August - 1 Septembrie, la hotel CARO București.

