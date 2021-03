București: 600 kilograme de uraniu sărăcit, expus într-o demolare (VIDEO)

Alertă nucleară în Bucureşti! Comisia Naţională pentru Controlul Activităţii Nucleare a anunţat poliţia, după ce o clădire care aparţinea de Nuclear Montaj a fost demolată, în ciuda faptului că sub dărâmături s-ar afla mai multe instalaţii radiologice, care conţin 600 de kilograme de uraniu sărăcit.

Mai exact, la data de 12.03.2021, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București - Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase a fost sesizat de către reprezentanți ai Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare cu privire la faptul că pe platforma unei foste fabricii din sectorul 4, în urma demolării unei clădiri ce a aparținut Nuclear Montaj, sub dărâmături s-ar afla mai multe instalații radiologice ce conțin uraniu sărăcit.

Din datele furnizate de reprezentanții CNCAN a reieșit faptul că societatea în cauză a avut obligația de a neutraliza aceste echipamente, prin predarea lor către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară.

La fata locului s-au deplasat polițiștii și reprezentanții CNCAN pentru a efectua verificări specifice competenței materiale în vederea identificării și luării măsurilor de neutralizare a acestor echipamente.

A fost securizată zonă, iar echipamentele au fost ridicate de urgență și predate.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii situației de fapt și de drept.

