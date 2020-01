Ce se mai fură în România: Coroane funerare (VIDEO)

Imagini revoltătoare surprinse la o florărie din Bucureşti. O femeie a fost filmată în timp ce fura două coroane funerare expuse la vânzare, în exteriorul magazinului. Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere instalate la intrare. Proprietarii au făcut publice imaginile în speranţa că femeia va fi recunoscută şi prinsă, informează B1 TV.

Incidentul s-a petrecut în plină zi, în Capitală.

