INCENDIU DEVASTATOR în Capitală! IMAGINI TERIFIANTE! ZECI de pompieri au fost mobilizați (VIDEO)

Incendiu devastator, sâmbătă dimineaţă, în Capitală. Patru case au ars din cauze încă necunoscute. La faţa locului au intervenit peste 50 de pompieri, informează B1 TV.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 06.00. Mai bine de trei ore s-au luptat pompierii cu flăcările. Zona afectată se întinde pe 400 de metri pătrați.

S-a intervenit cu nouă autospeciale de stingere a incendiilor, o autoscară, două ambulanțe SMURD și o descarcerare.

O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a inhalat fum. Ea a fost transportată la Spitalul ”Bagdasar Arseni”.

O anchetă va stabili exact cauza producerii acestui incendiu.

