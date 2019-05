Bancomat din București, aruncat în aer luni dimineață. Hoții sunt încă în libertate (VIDEO)

Este alertă în Capitală după ce mai mulţi indivizi au aruncat un bancomat în aer, luni dimineaţă, pe bulevardul Theodor Pallady. Nu au fost victime, însă bancomatul este distrus complet. Acum poliţiştii încearcă să-i găsească pe făptaşi, informează B1 TV.

