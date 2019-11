UPDATE: În autoturism erau patru persoane, nu trei, cum arătau informațiile inițiale. Una dintre ele este în stare gravă.

Victima rămasă blocată în autoturism a fost scoasă și transportată la spital.

„În acest moment, din informaţiile pe care le avem, rezultă că în autoturism erau 4 persoane, patru bărbaţi. Trei dintre aceste persoane au ieşit după momentul impactului, cea de-a patra persoană a rămas blocată în autoturism încarcerată, este în stare de inconştienţă în acest moment”, a declarat, pentru Agerpres, Daniel Vasile, purtător de cuvânt al ISU Bucureşti.

Accident teribil în București. Brațul unei macarale s-a prăbușit peste un autoturism în care se aflau trei persoane. Mașina se afla în mers atunci când a fost lovită.

Doi oameni au reușit să iasă din mașină după impact, dar al treilea, un bărbat, a rămas încarcerat. Șoferul este semi-conștient. Autoturismul a fost grav avariat.

Echipele de pompieri acționează la fața locului. Un echipaj SMURD acordă primul ajutor.

„Am înțeles că este o lucrare de demolare pe o proprietate privată. Acolo este o zonă protejată, autorizația înțeleg că a fost emisă de Primăria Capitalei. Toate actele le vom verifica în următoarele ore”, a declarat, primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache.

