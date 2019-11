Sute de persoane participă la Marşul pentru Păduri organizat în București de Greenpeace, Agent Green şi Declic. Evenimente similare se desfășoară și în alte orașe din țară și din străinătate, notează Agerpres.

Pe pancartele manifestanților se pot citi mesaje precum "Pădurea noastră nu e marfa voastră", "Cine fuge de sumal taie lemnul ilegal", "Codrule, codruţule, unde dispari, tu, drăguţule?", "90.000 ha de păduri seculare, în pericol", "Stop mafiei lemnului", "Vrem SUMAL nu lemn ilegal".

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sursă Video: Rezistența TV

