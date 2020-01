Reacţie violentă a unui poliţist din Capitală față de un bărbat venit să semneze niște documente (VIDEO)

Comportament scandalos din partea unui polițist din Capitală. Agentul a bruscat și jignit un bărbat venit să semneze niște documente la Secția 9, informează B1 TV. Polițistul și-a ieșit din fire după ce și-a dat seama că este filmat cu telefonul.

Bărbatul susține că a încercat să intre în secție pentru a semna niște documente. Omul spune că agentul de la intrare i s-a adresat cu apelativul "bă, infractorule" și i-a transmis că nu îi va permite să intre în cladire pentru că nu era bărbierit. Nervos ca este filmat, polițistul l-a și agresat pe bărbat.

În ajutorul agentului au intervenit și o colegă, dar și un alt individ îmbrăcat în civil.

Omul a avut o nouă tentativă de a intra în secție, dar individul neidentificat l-a bruscat din nou.

