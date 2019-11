Tupeul unui polițist local: A refuzat să fie legitimat de un agent de la Rutieră: „Vedeţi-vă de treabă, că iese scandal mare! Şi voi aveţi şefi, şi eu am şefi!” (VIDEO)

Scene incredibile în Sectorul 1 din București. Un echipaj de la Brigada Rutieră a încercat să legitimeze un polițist local, doar că acesta a refuzat să prezinte actele, informează B1 TV. Mai mult, polițistul local i-a amenințat pe cei de la Rutieră că „iese scandal” și că îşi sună șefii.

„Deci, pentru ce veniţi voi să vă luaţi de mine? Ia spuneţi! Pentru ce să mă legitimez?

Mergeţi şi vedeţi-vă de treabă că iese scandal mare! Şi voi aveţi şefi, şi eu am şefi! Eu am 50 de ani, nu vii tu să mă iei pe mine peste picior şi să îmi vorbeşti în bătaie de joc!

Dar pentru ce vrei tu să mă legitimezi?

Legitimează-te şi tu!”, a susținut polițistul local, la insistențele agentului de la Rutieră.

