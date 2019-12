Polițiști, snopiți în bătaie într-un bloc din Capitală (VIDEO)

Doi polițiști din Capitală au fost bătuți, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce au intervenit într-un bloc din Sectorul 4, informează B1 TV.

Diana Sarca, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei, a declarat, pentru B1 TV, că mai mulți locatari s-au plâns că sunt câțiva tineri care ascultă muzică la un nivel prea ridicat pentru ora 02.00.

În primă fază, la fața locului au ajuns doi polițiști, apoi a mai venit un echipaj. Tinerii au acceptat să se legitimeze, dar au devenit agresivi când li s-a spus că vor fi sancționați.

Doi polițiști au suferit vătămări corporale.

Agresorii au fost duși la Secția 16 de poliție pentru cercetări.

