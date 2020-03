Anchetă epidemiologică la Spitalul Universitar, după ce un pacient a fost depistat cu noul coronavirus. Secretar de stat: În funcție de rezultat, se poate decide închiderea unui sector sau a unei secții (VIDEO)

Este anchetă epidemiologică la Spitalul Universitar din București, după ce un pacient a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a precizat, pentru B1 TV, că în funcție de rezultatul acestei anchete, se poate dispune închiderea unui sector sau a unei secții.

„E un caz confirmat, un pacient care avea și alte comorbidități, făcea dializă, prezenta dificultăți de respirație. E anchetă epideomologică acum pentru a identifica toate cadrele medicale cu care acesta a avut contact și persoanele din centrul de dializă”, a declarat Nelu Tătaru, pentru B1 TV.

Secretarul de stat a insistat că toți vor fi testați, dar deocamdată nu sunt alți pacienți cu simptome de coronavirus.

