Tânăr snopit în bătaie de un şofer de taxi. Victima nu a vrut să depună plângere la Poliție (VIDEO)

Scene de o violenţă incredibilă au fost surprinse în Capitală. Un tânăr de 23 de ani a fost snopit în bătaie de un şofer de taxi, informează B1 TV. Victima este trântită la pământ de şoferul agresiv şi bătută până la leşin. Imaginile au fost surprinse de un martor, care ulterior le-a postat pe internet.

Scenele halucinante ar fi avut loc, potrivit unor surse, în noaptea de 29 spre 30 decembrie 2019. Însă imaginile au devenit virale abia acum. Episodul extrem de violent a fost filmat cu telefonul mobil de un martor, iar apoi imaginile au fost postate pe interent.

