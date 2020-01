Taximetrist, filmat când înjură şi îşi ameninţă clienţii. A încercat să-l calce cu maşina pe unul dintre ei (VIDEO)

Imagini scandaloase în Capitală surprinse în noaptea de Revelion. Protagonistul este un şofer de taxi care înjură şi îşi ameninţă clienţii. În momentul în care a văzut că este filmat, şoferul a încercat să-l calce cu maşina pe cel care pornise camera. Revoltător este și faptul că individul violent urcase la volan băut, notează B1 TV.

Dialogul halucinant a avut loc chiar în noaptea de Revelion, pe o stradă din Bucureşti. Protagoniştii, un şofer de taxi recalcitrant şi doi tineri care voiau să meargă acasă. Cel mai probabil, şoferul s-a enervat în momentul în care cei doi clienţi nu au vrut să plătească preţul impus de el pentru a ajunge la destinaţie. Asta deşi şoferii nu trebuie să impună o sumă celor care le solicită serviciul. Bărbatul începe să-i înjure, ba chiar să-i ameninţe cu bătaia.

Când a văzut că este filmat, individul s-a enervat şi mai tare. A vrut să-l calce cu maşina pe cel care a înregistrat întregul moment. Clientul care a trecut prin experienţa neplăcută a postat imaginile online şi a spus că individul urcase la volan şi băut.

Sursă Video: cetin.ro

