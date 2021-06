București: Un bărbat a fost găsit mort în puțul unui lift (VIDEO)

Un bărbat în vârstă de 70 de ani a fost găsit mort în puțul unui lift dintr-un imobil situat în zona centrală a Capitalei.

Primele verificări arată că acesta căzuse de la etajul cinci al imobilului. Bărbatul era agent de pază. El a fost găsit de un coleg de serviciu, care a și a alertat autoritățile, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Andreea Moraru.

Cazul a fost preluat de Biroul Morți Supecte și Ucideri din Culpă din cadrul Serviciului Omoruri, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Dosarul penal vizează infracțiunea de ucidere din culpă.

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost dus la Institutul de Medicina Legală pentru necropsie.

