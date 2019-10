VIRAL. O șoferiță din București care depășea coloana pe contrasens s-a întâlnit cu un tramvai. Femeia a cerut vatmanului să mute tramvaiul, ca să poată trece (VIDEO)

O șoferiță a devenit vedetă pe internet, după ce trăsnaia pe care a făcut-o în trafic a fost filmată, iar clipul a fost distribuit apoi de mii de ori în online.

Scenele au fost filmate pe 16 octombrie, în București.

Femeia a depășit coloana de mașini pe linia de tramvai aflată pe contrasens. La un moment dat însă, surpriză!, s-a întâlnit cu tramvaiul.

Video: Creteanu Alexandra

