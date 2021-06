Bucureștiul a rămas fără toalete smart înainte de EURO 2020. Primăria are datorii către firma care întreține toaletele inteligente (VIDEO)

Pe lângă problemele cu gunoiul din sectorul 1, cele cu termoficarea și cu iarba netunsă din parcuri, Bucureștiul se confruntă acum cu o nouă criză. Toaletele inteligente din oraș au fost închise din cauza datoriilor primăriei. Asta în contextul în care, de săptămâna viitoare, Capitala va găzdui meciuri din cadrul Campionatului European de Fotbal.

Și așa vor rămâne închise ușile toaletelor publice din parcurile bucureștene. Asta după ce primăria Capitalei a rămas cu restanțe și la firma care are grijă de funcționarea acestor toalete inteligente.

