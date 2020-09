UPDATE, 9 septembrie, ora 17.00: Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Municipiului București a negat, de asemenea, că instituția a propus ca toate unitățile de învățământ din București să înceapă anul școlar urmând scenariul roșu. Aceasta a explicat că Bucureștiul se încadrează în scenariul galben, potrivit analizelor făcute de DSP. În prezent școlile sunt așteptate să trimită propunerile privind modul în care se încadrează acestui scenariu, urmând ca DSP sau Inspectoratul Școlar să avizeze propunerile școlilor. Mai departe vor fi trimise la Comitetul pentru Situații de Urgență, întrunit la prefecctură care va lua decizia finală.

“Este exclus ca Inspectoratul Școlar să fi făcut o astfel de propunere (intrarea școlilor din Bucureștiîn scenariul roșu). Am spus pe toate căile că respectăm Ordinul comun care spune că pe data de 7 septembrie DSP face o depoziție legată de situația epidemiologică a localității, pe care a făcut-o. A dat ca rată a îmbolnăvirii 1,12. Conform acestei rate, Bucureștiul se încadra în scenariu 2. Școlile urmează până pe data de 10 să trimită propunerile pentru scenariul 2, și fiecare cum se încadrează în acest scenariu, să ne explice faptic cum se încadrează. Inspectoratul Școlar și echipele de DSP sunt aici și vor aviza aceste propuneri dacă îndeplinesc rigorile. După care, de la noi aceste propuneri vor pleca la Comitul pentru Situații de Urgență întrunit la Prefectură și de la ei vor primi aprobarea finală în data de 10. Acesta este circuitul de lucru al acestui fapt. În niciun caz nu recomandăm noi ceva. La fiecare 14 zile DSP face aceste depoziții și în funcție de acestea noi ne încadrăm într-un scenariu sau altul”.

UPDATE, 9 septembrie, ora 16.40: Șeful DSP a precizat pentru B1.RO că nu a fost înștiințat cu privire la o decizie care să vizeze intrarea tuturor școlilor din București pe scenariul roșu. Acesta a precizat pentru B1.RO că propunerea de bază este ca școlile să urmeze scenariul galben

"Nu am fost informat în acest sens de această decizie. Rămâne în vigoare acest scenariu doi pentru că 1,12 este rata incidenței cumulate a infecțiilor și ar fi putut fi pusă în discuție doar situația aceasta că trei sectoare sunt sub unitare și puteau să adopte un scenariu și alte trei sunt în zona 1-3 a ratei de incidență și în această situație se putea discuta. Dar trebuie să vedem ce vor hotărî consiliile de adminsitrație ale unităților școalre acesta este punctul de plecare al analizei. În funcție de condițiile identificate de colegii din structurile de învățământ și apoi în funcție de inspectoratul școlar municipal vom putea să decidem mai bine ce avizăm sau ce nu avizăm. S-ar putea ca unele consilii să supraliciteze, să considere că au toate condițiile asigurate. Sunt totuși peste 500 de instituții vizate, deci un vol mare de analiză", a declarat șeful DSP București.

UPDATE, 9 septembrie, ora 16.30: Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, a declarat că în scenariul roșu se vor în cadra doar școlile aflate încă în curs de reabilitare.

”Preponderent, școlile vor intra în scenariul galben și în scenariul roșu vor intra doar școlile care sunt în reabilitare, care nu dau posibilitatea, din punct de vedere fizic, copiilor să intre, pentru că nu sunt terminate. Am verificat la Inspectorat, ca să mă conving”, a declarat Iulian Cristache în cadrul aceleiași emisiuni.

