Bucureștiul iese din scenariul roșu: Rata de infectare a scăzut sub 3 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. Urmează o relaxare a restricțiilor (VIDEO)

Rata incidenței cazurilor de infectare cu coronavirus a scăzut sub pragul de 3 la mie în Capitală. Porivit datelor anunțate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare a ajuns la 2,98 la mie.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Ștefan Pășcuță, prefectul Capitalei, Alin Stoica, a explicat când ar putea fi ridicate unele dintre restricții.

”În următoarele 24 de ore vom aștepta opinia DSP, opinia specialiștilor în sănătate publică, după care, în 48 de ore, vom întruni Comitetul pentru Situații de Urgență. Desigur, lucrurile acestea se vor întâmpla dacă se va menține trendul descendent al ratei de infectare. Dacă rămânem sub 3 la mie, atunci, în Comitetul pentru Situații de Urgență vom lua decizia de a trece pe noul scenariu, și anume redeschiderea sălilor de spectacole, cu 30%, redeschiderea restaurantelor, cu 30% din capacitate.

48 de ore se împlinesc duminică și dacă decizia va fi luată duminică, atunci de luni, de la ora 00.00, vor intra în vigoare noile reguli”, a explicat Alin Stoica.

”Va rămâne în vigoare interdicția de circulație pe timp de noapte, între orele 22 și 5 dimineața. Comercianții vor avea program, în toate zilele săptămânii, între orele 5 și 21”, a adăugat prefectul Capitalei.

