Cu 228 de cazuri nou confirmate de COVID-19, Bucureștiul a ajuns la un bilanț general de 8.906 de îmbolnăviri depistate. Într-un așa-zis Top 5 negativ al numărului total de persoane diagnosticate cu infecție cu coronavirus, Capitala este urmată de județele Suceava (4.996), Argeș (4.663), Brașov (4.029) și Prahova (3.345).



Bucureștiul rămâne epicentrul epidemiei de coronavirus din România. Cum arată situația îmbolnăvirilor pe județe





De la debutul pandemiei de coronavirus și până acum, România a contabilizat 73.617 cazuri confirmate de COVID-19. Distribuția îmbolnăvirilor pe județe arată în felul următor: Alba 945, Arad 1.511, Argeș 4.663, Bacău 2.134, Bihor 1.799, Bistrița-Năsăud 1.048, Botoșani 1.250, Brașov 4.029, Brăila 1.330, Buzău 1.900, Caraș-Severin 517, Călărași 421, Cluj 1.705, Constanța 1.374, Covasna 633, Dâmbovița 2.685, Dolj 1.371, Galați 2.920, Giurgiu 565, Gorj 1.341, Harghita 642, Hunedoara 1.424, Ialomița 888, Iași 2.180, Ilfov 1.833, Maramureș 878, Mehedinți 1.010, Mureș 1.221, Neamț 1.834, Olt 1.101, Prahova 3.345, Satu Mare 203, Sălaj 285, Sibiu 1.230, Suceava 4.996, Teleorman 483, Timiș 2.034, Tulcea 394, Vaslui 1.398, Vâlcea 899. Capitala are 8.906, iar pentru alte 65 de îmbolnăviri nu a fost precizată nicio zonă a țării.



Cum stau Capitala și județele la capitolul cazuri noi de COVID-19





Așadar, Bucureștiul deschide ierarhia și la nivel de cazuri noi, cu 288 de îmbolnăviri depistate în ultimele 24 de ore cuprinse în raportul autorităților. Din acest punct de vedere, Capitala este urmată de Dolj (91), Iași (70), Vaslui (68) și Argeș (64).

Prin bilanțul prezentat miercuri, Grupul de Comunicare Strategică a anunțat 1.409 de cazuri noi de COVID-19. Distribuția pe județe a îmbolnăvirilor nou-confirmate arată în felul următor: Alba 14, Arad 32, Argeș 64, Bacău 37, Bihor 54, Bistrița-Năsăud 15, Botoșani 5, Brașov 26, Brăila 35, Buzău 30, Caraș-Severin 18, Călărași 9, Cluj 29, Constanța 20, Covasna 16, Dâmbovița 29, Dolj 91, Galați 22, Giurgiu 16, Gorj 39, Harghita 5, Hunedoara 32, Ialomița 2, Iași 70, Ilfov 24, Maramureș 37, Mehedinți 14, Mureș 19, Neamț 42, Olt 16, Prahova 52, Satu Mare 30, Sălaj 9, Sibiu 7, Suceava 30, Teleorman 12, Timiș 57, Tulcea 12, Vaslui 68, Vâlcea 20, Vrancea 20. Capitala are 228 de îmbolnăviri nou confirmate, iar pentru alte 2 nu a fost precizată nicio altă zonă a țării.



1.034 de paturi de terapie intensivă cu dotare completă pentru patologie COVID-19, în România





Înainte de ultimul bilanț de până la acest moment, ministrul Nelu Tătaru a anunțat că, la ora actuală, România dispune de 1.034 de paturi de terapie intensivă cu „dotare completă” pentru patologie COVID-19, deși în urmă cu trei săptămâni capacitatea era de doar 840.

„În acest moment avem 1.030 de paturi, care au și dotarea completă pentru patologie COVID, ce înseamnă ventilatoare, ce înseamnă monitoare, ce înseamnă injectomate. Dacă bine țineți minte, acum trei săptămâni aveam 840 de paturi. Prin operaționalizare la tot ce înseamnă spitalele care au revenit, Ilfov, Witing, Elias, plus celelalte spitale din țară, am ajuns la 1.034 de paturi. Ieri, în evaluarea pe care am făcut-o și în județul Bihor, de exemplu, Spitalul Municipal, Spitalul Județean puteau mări capacitatea de paturi de terapie intensivă de la 18, la 35 ambele spitale. Spitalul Municipal din Oradea este un spital suport COVID, având în acest moment doar patologie COVID cu comorbiditățile existente”, a declarat ministrul Nelu Tătaru, miercuri.