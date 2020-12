Bucureștiul va găzdui Centrul Cyber al Uniunii Europene. Klaus Iohannis: ”Un succes diplomatic excepțional. Este o oportunitate deosebită de a contribui la securitatea cibernetică a tuturor statelor membre UE” (VIDEO)

Capitala României va găzdui Centrul Cyber al Uniunii Europene. Este vorba despre un centru european de competențe industriale, tehnologie și de cercetare în domeniul securității cibernetice, aceasta fiind prima Agenție a UE de pe teritoriul României. Într-un mesaj publicat joi dimineață pe Twitter, președintele Klaus Iohannis a precizat că prin obținerea găzduirii Centrului European de Securitate Cibernetică, România a înregistrat un „succes diplomatic excepțional”.

”Salut succesul diplomatic excepțional al României de a obține găzduirea Centrului European de Securitate Cibernetică la București. Este o oportunitate deosebită de a contribui la securitatea cibernetică a tuturor statelor membre UE, stimulând cercetarea și inovarea în domeniu”, se arată în mesajul de pe Twitter al șefului statului.

Bucureștiul va găzdui Centrul Cyber al Uniunii Europene. Klaus Iohannis: ”Un succes diplomatic excepțional. Este o oportunitate deosebită de a contribui la securitatea cibernetică a tuturor statelor membre UE”

Despre un ”succes extraordinar” a vorbit și ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, în anunțul său privind deschiderea, la București, a Centrului Cyber al UE.

„Succes excepţional pentru România: după demersuri diplomatice intense, inclusiv la nivel înalt, Bucureştiul va găzdui Centrul Cyber al UE - prima Agenţie UE de pe teritoriul României. Expertiza României în IT a fost recunoscută în UE. România va contribui la ecosistemul european de securitate cibernetică”, a scris șeful diplomației române, tot într-un mesaj publicat pe Twitter.Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

Centrul Cyber de la București este menit să contribuie la îmbunătățirea coordonării cercetării și inovării în domeniul securității cibernetice. Acesta va fi și principalul instrument al UE de punere în comun a investiţiilor pentru cercetarea şi dezvoltarea tehnologică şi industrială în materie de securitate cibernetică.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Mădălin Dumitru, specialist Cyber Smart Defence, a declarat că prin această decizie, România va fi pusă pe harta IT-ului global. Totodată, aceasta va fi o oportunitate pentru investiții și pentru crearea de locuri de muncă.

”Este o veste pe care o așteptam și este o recunoaștere a creierelor românești. (...) Suntem extrem de bucuroși să aflăm această veste care este binemeritată pentru români. Vor fi foarte multe locuri de muncă, foarte multe investiții în zona securității cibernetice și, pe lângă faptul că România oricum avea niște oameni foarte deștepți pe zona aceasta de securitate cibernetică, vor fi din ce în ce mai multe investiții în zona aceasta, vor fi foarte multe start-up-uri și, pe lângă asta, spațiul cibernetic românesc cred că o să fie mult mai sigur în aceste condiții”, a explicat Mădălin Dumitru.

Întrebat ce impact va avea asupra securității României găzduirea acestui centru european, specialistul a precizat: ”Evident că în momentul în care ești un centru european pentru securitate cibernetică nu poți tu, ca stat, să ai o securitate cibernetică slabă. Deci ne va ajuta foarte mult în această direcție. Cred că este și o decizie strategică, noi fiind la granița NATO. (...) Este o veste foarte bună pentru România și trebuie să ne bucurăm pentru că România este pusă pe harta IT-ului global și mai ales a securității cibernetice, care devine din ce în ce mai relevantă și mai importantă. Zilnic sunt milioane de atacuri cibernetice. Practic, nu există zi în care să nu aflăm despre un atac cibernetic răsunător”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.