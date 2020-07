Bucurie în familia Alexandrei Măceșanu! Unchiul fetei a dat vestea cea mare

Bucurie de nedescris în familia Melencu după durerea suferită în dramaticul caz Caracal. Se pare că viața merge mai departe și îşi urmează cursul.

Unchiul Alexandrei Măceșanu le-a dat admiratorilor o veste bună și anume aceea că familia sa se va mări cu încă un membru. Mai exact, Alexandru Cumpănașu va fi în curând din nou tată. Anunțul a fost făcut chiar de către acesta pe pagina sa de Facebook.

Unchiul Alexandrei Măceșanu va fi tată de băiat

Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei Măceşanu a anunțat că soția sa, Simona este însărcinată cu cel de al treilea copil al său. Cei doi vor deveni părinții unui băiețel. Cuplu a luat deja o decizie în privința numelui.Aceștia îi vor pune numele după tatăl său, care s-a stins din viață în urmă cu ceva timp.

Cel mai probabil, Tudor Alexandru se va naște abia peste trei luni, având în vedere că Simona, soția celebrului Alexandru Cumpănașu este însărcinată în șapte luni.

„Voi fi din nou TATĂ ‼️ Dragi prieteni și oameni care ne iubesc și vă iubim am plăcerea să vă anunț astăzi ca Simona, soția mea extraordinară va naște un băiețel peste aprox 3 luni‼️ Nu am dorit să anunțăm mai devreme pentru a trece perioada critică și pt a nu păți ca ultima dată. Dar Dumnezeu ne iubește și ni l-a dăruit acum pe Tudor Alexandru. Simona se afla în luna a-7-a și totul este în regulă cu bebe. Voi avea astfel 2 băieți și 2 fete. Sunt extrem de fericit‼️ Va purta numele tatălui meu care în ultimii 10 ani de viață a fost cel mai important sprijin pentru mine‼️”, a scris Alexandru Cumpănașu pe pagina sa de Facebook.

În plus, acesta le-a reamintit admiratorilor săi că faptul că nu va renunța la a lupta pentru ca nepoata sa să fie găsită. Ba mai mult, Alexandru Cumpănașu susține că are un motiv în plus pentru a lupta împotriva abuzurilor asupra minorilor din țara noastră. Unchiul Alexandrei Măceşanu își dorește ca atât copii săi, cât și ceilalți să crească într-o lume sigură.

„Încă un motiv în plus să lupt împotriva abuzurior asupra copiilor noștri și pentru a construi o societate mai bună pentru ei‼️ Vă invit și pe voi să o faceți alăturându-va celor peste 23000 de români care s-au înscris în grupul STOP Abuzurilor împotriva românilor: Alături de Cumpănașu”, a mai spus unchiul Alexandrei, adolescenta răpită de monstrul din Caracal, conform Impact.ro.

Detaliu bizar în cazul Alexandrei Măceșanu, una dintre victimele lui Gheorghe Dincă

Alexandra Măceșanu, una dintre victimele lui Gheorghe Dincă, în cazul Caracal, nu mai figurează pe site-ul Poliției Române la secțiunea „Persoane dispărute”.

Alexandra Măceșanu, născută pe 15 septembrie 2003, din comuna Dobrosloveni, Olt, a fost răpită, abuzată sexual și, ulterior, ucisă de Gheorghe Dincă.

În urma anchetelor, Gheorghe Dincă a recunoscut în fața ofițerilor de poliție că a violat-o și a ucis-o, după care i-a ars cadavrul într-un cuptor improvizat într-un butoi din curtea sa. În pofida acestui lucru, părinții Alexandrei, dar și unchiul acesteia, Alexandru Cumpănașu, au susținut de nenumărate ori că Gheorghe Dincă a mințit și că adolescenta