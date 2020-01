Bunicul Luizei a fost interceptat de DIICOT. Încă de la începutul anchetei, el ar fi fost bănuit de procurori că ar fi implicat în disparița fetei (VIDEO)

Detalii şoc în cazul Caracal. Bunicul Luizei Melencu a fost interceptat, luni la rand atat in casa, cât şi în convorbirile telefonice. Decizia a fost luată de anchetatorii din Craiova, iar Stelian Iordache a aflat abia acum că a fost monitorizat după ce a primit o adresă de la DIICOT. Gheorghe Dincă a fost trimis săptămâna trecută în judecată, relatează B1 TV.

Bunicul Luizei bănuieşte că anchetatorii ar fi pus acele microfoane acum mai bine de 3 luni.

Încă de la începutul anchetei, bunicul Luizei a fost bănuit de procurori că ar fi implicat în dispariţia fetei. Mai mult, acesta a fost testat cu detectorul de minciuni şi apoi ignorat de poliţişti, chiar dacă le-a explicat că în zilele de după dispariţia Luizei a fost sunat de doi bărbaţi diferiţi care i-au spus că fata a plecat în Elveţia.

Gheorghe Dincă şi Ştefan Risipiţeanu sunt trimişi în judecată în stare de arest. Magistraţii Tribunalului Olt au admis cererea procurorilor de prelungire a mandatului de arestare preventivă în cazul lui Gheorghe Dincă.

Potrivit procurorilor, Gheorghe Dincă a ucis-o în locuinţa sa pe Luiza Melencu, fata de 18 ani dispărută în luna aprilie 2019, după care i-a ars corpul într-un butoi metalic din curtea sa. Ulterior, i-a aruncat osoasele rămase şi cenuşa în liziera unei păduri de lângă Caracal.

La începutul anchetei DIICOT, Gheorghe Dincă a susţinut că a ucis-o pe Luiza Melencu, iar resturile corpului le-ar fi aruncat la marginea unei păduri de lângă Caracal.

Ulterior, el şi-a schimbat declaraţia, în sensul că nu ar fi ucis-o pe Luiza Melencu, iar fata ar fi fost luată din casa lui de alte persoane.

