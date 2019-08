CRIME ÎN CARACAL / Bunicul Luizei: Am primit două telefoane după dispariție. Două voci diferite. Mi-au zis că a ajuns cu bine în Elveția

Cazul Caracal ia amploare. Bunicul Luizei Melencu a declarat, joi, că a primit mai multe telefoane după dispariția nepoatei sale în care i s-a spus că fata este în Elveția și că nu dorește să mai ia legătura cu familia.

Bărbatul spune că, după voce, au telefonat doi bărbați diferiți.

„Am primit doua apeluri la doua zile dupa disparitie. A zis ca la insistentele unei prietene nu mai vrea sa vina acasa. Am cerut-o la telefon. Mi-a zis ca nu vrea sa vorbeasca cu mine si mi-a inchis telefonul. Al doilea telefon a fost alta voce, prima voce era mai tanara, a doua voce era ca a mea, mai in varsta, 50-60 de ani cu aproximatie. Telefonul a fost scurt, a zis 'A ajuns cu bine in Elvetia, nu va faceti probleme', dupa care a inchis. Erau numere de România”, a zis bunicul Luizei, la Antena 3.

Luiza Melencu a dispărut în luna aprilie. Până șa cazul Aleandrei, anchetatorii nu aveau nicio pistă. Între timp, Gheorghe Dincă a recunoscut că a ucis-o și pe Luiza și că oasele ei sunt în pădurea în care anchetatorii au ajuns abia săptămâna aceasta.