Bursa Alexandra Măceșanu. Alexandru Cumpănașu anunță 20 de premii anuale: `Pentru tineri care se vor remarca prin curaj in fata crimei organizate din licee`

Alexandru Cumpănașu, unchiul uneia dintre fetele răpite și ucise în Caracal, a anunțat că va recompensa anual, pe 15 septembrie, 20 de tineri, „care se vor remarca prin curaj în fața crimei organizate din licee”. Premiul vor purta numele nepoatei sale, și anume „Bursa Alexandra Măceșanu”.

„#112vreausatraiesc. BURSA ALEXANDRA MACESANU PENTRU CURAJ! Impreuna cu familia si cativa prieteni apropiati (oameni de afaceri care nu vor sa-si dea numele) am hotarat sa CINSTIM CURAJUL Alexandrei si indiferent daca este in viata sau nu vom oferi 20 de burse anuale pt tineri de liceu care se vor remarca prin curaj in fata crimei organizate din licee!. In fiecare an de ziua Alexandrei pe 15 Septembrie vom oferi aceste burse copiilor care vor ajuta politia si pe noi sa luptam impotriva RAPIRILOR, DROGURILOR, SANTAJULUI, CLANURILOR INTERLOPE, GASTILOR DE CARTIER. Copiii nu trebuie doar sa fie buni la invatatura, dar si sa invete sa lupte impotriva raului si sa nu le fie frica, sa invete sa fie buni!”, a scris Cumpănașu, pe pagina sa de Facebook.

În acest context, unchiul Alexandrei a precizat că a depus, luni, 60 de pagini de „indicii și informații despre monstrul din Caracal și posibili complici” în evenimentele desfășurate în Caracal.