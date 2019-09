Moment tensionat în timpul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir. Totul a pornit de la faptul că deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus o plângere penală la DNA împotriva unor funcționari din Agenția Națională de Transplant din România. Plângerea nu îl vizează însă și pe fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, coleg de alianță cu Ungureanu.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii, Emanuel Ungureanu a susținut că plângerea a fost depusă pe numele unor funcționari din Agenția Națională de Transplant, însă nu a putut să explice de ce nu este vizat și pe fostul ministru.

În ciuda insistențelor moderatorilor, Ungureanu a evitat să dea un răspuns, moment în care Răzvan Zamfir a părăsit platoul emisiunii, fiind urmat ulterior și de Radu Buzăianu.

Răzvan Zamfir: Deci, nu are treabă și cu miniștri ai Sănătății?

Emanuel Ungureanu: Nicio treabă! (...) Plângerea mea se referă la funcționari din cadrul acestei Agenții care și-au dat unul altuia contracte.

Răzvan Zamfir: Dar, dumneavoastră vizați în plângere niște ordine de ministru?

Emanuel Ungureanu: Nu, eu vizez pe cei care trimit într-un lanț ministerial, unde există un departament juridic și un departament care inițiază.

Răzvan Zamfir: Am înțeles. Cine avizează și inițiază?

Emanuel Ungureanu: Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, este singurul ministru care în 2016...

Răzvan Zamfir: Da, domnule, nu ne interesează...

Emanuel Ungureanu: A fost singurul ministru, care cot la cot cu mine, a denunțat faptele de corupție din Agenția Națională de Transplant.

Răzvan Zamfir: Asta am înțeles. Dar nu vreți să vă certați cu Vlad Voiculescu, partenerul de alianță?

Emanuel Ungureanu: Dar nu este vorba de partener de alianță...

Răzvan Zamfir: Atunci lăsați-mă să vorbesc și să vă citesc din textul dumneavoastră depus la DNA: Abuz în serviciu împotriva persoanelor din cadrul Ministerului Sănătății, care au inițiat și avizat ordinele de ministru pe care s-a delegat coordonarea...

Emanuel Ungureanu: Da, este vorba despre șefii unor departamente...

Răzvan Zamfir: Pai, de ce? Adică ordinul de ministru, avem o problemă cu cel care l-a inițiat, cu cel care l-a avizat, dar nu cu ministrul al cărui ordine este. Asta nu înțeleg!

Emanuel Ungureanu: Deci, eu vă spun foarte clar care este sensul plângerii mele penale...titluri puteți să puneți cum vreți. Problema nu este acel ordin de ministru. Problema sunt cei 10 ani de zile....

Radu Buzăianu: Nu reușim să ne înțelegem cu dumneavoastră. Dumneavoastră spuneți ce aveți în minte și noi vă spunem ce aveți în plângere. (...)

Emanuel Ungureanu: Vă spun că este o plângere legată strict de niște funcționari pentru că există un lanț...

Răzvan Zamfir: Și în acel lanț nu există și ministrul?

Emanuel Ungureanu: În lanțul acela sunt persoane pe care le-am spus cu nume și prenume...

Răzvan Zamfir: De ce nu este și ministrul în acel lanț de vinovăție? Domnul Ungureanu, vă faceți rău singur! Se uită telespectatorii și vor crede că sunteți pe mână cu toți acești miniștri ai Sănătății!

Întregul moment poate fi urmărit în videoclipul de mai jos:

