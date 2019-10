Cea mai mare captură de muniţie şi arme de vânătoare din ultimii 20 de ani, făcută la Buzău (VIDEO)

Poliţiştii din Buzău au făcut cea mai mare captură de muniţie şi arme de vânătoare din ultimii 20 de ani. În urma percheziţiilor, au fost confiscate zeci de arme, peste 12.000 de cartuşe, dar şi sute de kilograme de carne şi trofee. Braconierii foloseau echipament adus ilegal din străinătate de un bărbat de 45 de ani. Acesta a fost arestat, iar alţi şapte suspecţi, printre care şi un cetăţean italian, sunt cercetaţi, informează B1 TV.

