Intervenție de tot râsul: Cum s-au chinuit doi polițiști să rețină un scandalagiu (VIDEO)

Scene revoltătoare au fost surprinse marți în plină stradă. Protagoniștii, o patrulă de poliție și un bărbat agresiv. Agenții chemați la intervenție au avut de furcă cu localnicul recalcitrant. Polițiștul s-a luat la trântă cu suspectul, încercând să-l dovedească fizic, în timp ce partenera sa, o poliţistă, oferea mai mult un suport moral. Culmea, situația a fost rezolvată după ce doi martori au intervenit. Imaginile au devenit virale în doar câteva ore, precizează B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.