MISTER ELUCIDAT! A fost identificat vizitatorul nocturn al unei grădinițe dintr-o comună buzoiană (VIDEO)

Grădiniţa din centrul localităţii buzoiene Smeeni a fost spartă în două nopţi diferite, la sfârşitul lui 2019. Un individ a forţat ferestrele instituţiei în nopţile de 27 şi 29 decembrie, a pătruns în unitatea de învăţământ, unde a stat şi s-a odihnit până spre dimineaţă. Abia vineri individul a fost identificat de polițiști, informează B1 TV.

Toate acestea au fost descoperite în ziua de 3 ianuarie 2019, când femeia de serviciu a instituţiei a observat că în sala unei clase, una dintre ferestre era deschisă, existând chiar urme de forţare. Imediat aceasta a anunţat conducerea instituţiei, care la rândul ei a anunţat Poliţia.

