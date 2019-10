Ca în bancurile cu polițiști: Un echipaj a descins la o adresă greșită și a confundat patroana unei case de amanet cu un contrabandist de țigări (VIDEO)

Poliţia din Timișoara s-a făcut de râs. Angajații Ministerului de Interne au confundat patroana unei case de amanet cu un contrabandist de țigări. Femeia a sunat la 112 după ce polițiștii au descins în forță în magazinul ei și au luat-o pe sus. Abia după câteva minute, agenții și-au dat seama că au greșit adresa și au imobilizat o altă persoană, informează B1 TV.

Zeci de poliţişti şi jandarmi au intervenit în forţă pentru a-l ridica pe presupusul infractor de acasă. Însă aceştia nu au nimerit unde trebuia.

Polițiștii căutau un bărbat de pe bulevardul Constructorilor din Timișoara, cu un mandat de aducere pentru contrabandă cu țigări. Au ajuns însă pe strada Constructorilor, situată în celălalt capăt al orașului.

Deşi agenţilor li s-a explicat că au greșit adresa, ba mai mult, aveau de-a face cu o femeie, și nu cu un bărbat, așa cum era în acte, agenții și jandarmii nu s-au lasat cu una cu două.

Aici, ei au dat de firma de amanet și au insistat să o legitimeze pe patroană. Pentru că femeia nu avea actele la ea, agenții au încercat să o scoată cu forța din clădire, moment în care aceasta a sunat la 112, dar și aici a avut parte de amenințări. În cele din urmă, situația s-a lămurit, însă femeia a spus că îi va da în judecată pe polițiști.

