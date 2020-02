Cățeluș, abandonat în fața unui adăpost pentru animale împreună cu un bilețel! Oamenii impresionați de mesajul emoționant (FOTO)

sursa Foto: The Sun

Un băiat, în vârstă de 12 ani, și-a lăsat câinele la un adăpost din Mexic, cu un bilet emoționant, prin care cere protecție pentru pit bull-ul lui. Animăluțul era maltratat de către tatăl copilului.

„Numele meu este Andres și am 12 ani. Mama și cu mine am decis să lăsăm câinele în grija voastra, ca să-l ascund de tatăl meu pentru că se gândește să-l vândă. Dar îl tratează prost și îl lovește. Într-o zi, l-a lovit atât de tare că și-a rănit coada. Sper că mă puteți ajuta și să aveți grijă de el. I-am lăsat câteva lucruri ca să nu mă uite”, a scris copilul în biletul său, potrivit The Sun.

După ce adăpostul a făcut publică o fotografie cu biletul și cățelul, sute de oamenii s-au oferit să-l adopte.