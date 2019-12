SCENE DE GROAZĂ într-o pădure de la marginea Timișoarei. O femeie a fost la un pas de a fi ÎMPUȘCATĂ de un vânător ILEGAL. Glonțul fatal a fost încasat de câinele ei (FOTO)

Dorothea Iordănescu, scenograf al Teatrului din Timișoara, se plimba cu câinii în pădurea Bistra, lângă Timişoara, atunci când, cățelușa ei, Diana, a fost secerată de glonțul unui vânător.

MOMENTE TRAGICE! GUȚĂ S-A PRĂBUȘIT PE SCENĂ! DIN PĂCATE, ECHIPAJUL SMURD NU A PUTUT DECÂT SĂ CONSTATE.…

Animalul avea 9 ani și fusese salvat de Dorothea de pe marginea drumului.

Individul care a omorât animalul este omul de afaceri Dan Haidău, vânător în timpul liber, motiv pentru care umblă printre oameni și animale cu o carabină cu glonț, destinată vânatului mare, omorând aleatoriu orice vrea.

ANTONIA A VORBIT DESPRE DESPĂRȚIREA DE ALEX VELEA! S-A ÎNTÂMPLAT DUPĂ ANI DE RELAȚIE! INCREDIBIL CE A PUTUT SĂ-I FACĂ

În plus, pădurea este declarată zonă de agrement încă din 2017, conform unui act al Consiliului Local și nu este teren destinat vânatului.

Dorothea a rămas traumatizată de scena de groază care s-au desfășurat chiar sub ochii ei.

Dolly tropăia cu limba scoasă, Lupu venea și el cu noi agale, Tasha era vrăjită de natură. Ridic privirea și-o văd venind în fugă (pe căţeluşa Diana, n. r.), către noi. Încă doi paşi până să ajungă la mine. Brusc, două sunete asurzitoare ne-au derutat peste măsură. O clipă, am înghețat. Am țipat. Am văzut-o cum s-a-ntors, răsucindu-se, către stomac. Şi-apoi, cu ochii-i ieșiți parcă din orbite, a făcut un salt către noi. Din toți plămânii. În doi pași am ajuns la ea. Ea era țeapănă de durere, mușchii-i zvâcneau necontrolat.Țipam. Urlam. Dintr-o dată s-a prăbușit la picioarele mele. S-a uitat, cu faţa desfigurată de durere-n timp ce urlam din toți rărunchii.”, a povestit femeia, potrivit tabu.ro.

INCENDIAR! TEO TRANDAFIR A VORBIT DESPRE PRIMA NOAPTE DE AMOR! EL E BĂRBATUL SECRET DIN VIAȚA VEDETEI (GALERIE FOTO)

Femeia l-a fotografiat pe individ, care fără remușcare a îndrăznit să o mustreze.

“Da` tu ce cauţi femeie singură, noaptea, prin pădure?”, i-ar fi pus bărbatul, în ciuda faptului că nenorocirea s-a petrecut la ora 16.

Mai mult, el avea lanternă instalată pe armă, după cum se poate vedea din poză, pentru că probabil intenționa să vâneze noaptea, desigur, fără să fi cerut vreo aprobare specială din partea cuiva în acest sens.

APOCALIPSA VINE DE CRĂCIUN! MARIA GHIORGHIU ANUNȚĂ URGIA: "PESTE 20.000 DE MORȚI"! E ŞOC ŞI GROAZĂ

În timp ce Dorothea Iordănescu suna la 112, Haidău și-a sunat un sunat un prieten care s-a deplasat imediat la fața locului și a încercat s-o convingă pe Dorothea să îngroape pe loc câinele și să uite ce s-a întâmplat.

CUTREMUR ÎN MUZICA POPULARĂ! IONUȚ DOLĂNESCU, ÎN LACRIMI! S-A ÎNTÂMPLAT LA ORA 5 DIMINEAȚA! DIN PĂCATE, MARIA CIOBANU…

Femeia a dus cadavrul câinelui la autopsie și au depus plângere la poliţie. Cazul a fost repartizat la “arme şi muniţii”, pentru polițiști esenţa problemei nu constă în faptul că Dan Haidău a ucis un câine, ci pentru că plimba ilegal o armă.