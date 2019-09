Scene şocante în Alba Iulia, acolo unde o tânără a fost atacată de un pitbull în timp ce se plimba pe stradă cu bichonul său. Animalul scăpat de sub control a omorât câinele femeii, iar pe aceasta a muscat-o. Jandarmii nu au reuşit să-l prindă, aşa că pitbullul se află încă în libertate. De asemenea, femeia a fost transportată la spital pentru ingrijiri medicale.

„Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca femeia a fost ranita in timp ce se plimba cu cainele sau intr-un cartier din Alba Iulia. Se pare ca un caine a atacat catelul femeii, iar in incercarea de a-l scoate din gura cainelui agresiv, femeia a fost si ea muscata. Ulterior, a fost transportata la spital avand leziuni la un picior si la umar.”, a spus Luminița Prodan, purtător de cuvânt IPJ Alba.

Potrivit Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, atunci când forţele de ordine au ajuns la faţa locului, câinele era încă agresiv şi nu a putut fi prins.

”S-au constituit imediat echipe de cautare formate din politisti jandarmi si politisti locali insa pana la acest moment cainele agresiv nu a fost identificat. 01.44 01.45- facem verificari in continuare pentru identificarea proprietarului acestuia01.52 Femeia atacată a fost transportată la Spitalul Judeţean Alba şi este într-o stare bună. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru neluarea măsurilor pentru prevenirea atacului canin”, a mai spusLuminița Prodan, purtător de cuvânt IPJ Alba.

