Călărași: Tren de marfă, cuprins de flăcări. Pompierii se luptă să stingă incendiul de aproape 8 ore (VIDEO)

Un tren de marfă încărcat cu cereale arde de mai mult de 8 ore, în stația Poarta, din judetul Caraş Severin. Echipajele de pompieri acționează duminică dimineața pentru lichidarea incendiului, care a izbucnit în jurul orei 01:30.

Focul a pornit la locomotiva trenului. Aceasta a fost decuplată de restul garniturii și îndepărtată, astfel ca incendiul sa nu cuprindă şi celelalte vagoane incarcate cu cereale.

Mai multe echipaje de la Detaşamentul Caransebeș intervin cu 2 autospeciale cu apă si spumă iar două echipaje de pompieri militari se luptă cu flăcările. Cauza este lipsa unei surse de apă în apropiere. Singurul râu din zona se afla la 10 km distanta, iar rezervorul locomotivei este incarcat cu 10.000 de litri de ulei.

Incendiu nu a afectat traficul feroviar de călători, astfel că nu sunt probleme in ceea ce priveste circulația trenurilor. Autoritățile anunță că nu s-au înregistrat victime.

