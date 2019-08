Potrivit datelor serviciului european Copernicus privind modificările climatice, se pare că, că luna iulie a anului 2019 a fost ce mai caniculară lună din lume.



"Luna iulie este in general cea mai calda luna a anului in lume, insa potrivit datelor noastre (aceasta luna iulie 2019) este de asemenea cea mai calda inregistrata vreodata, cu putin", a anuntat intr-un comunicat seful serviciului, Jean-Noel Thepaut, relateaza AFP, conform ziare.com.

"Odata cu continuarea emisiilor de gaze cu efect de sera si impactul asupra cresterii mondiale a temperaturilor, recorduri continua sa fie batute", a subliniat el.



Potrivit datelor Copernicus, mercurul a urcat in iulie cu 0,04 grade C mai sus decat la precedentul record din iulie 2016, un an marcat de influenta unui puternic El Nino.



Aceasta diferenta este atat de mică, incat este posibil ca alte organisme de referinta, care colecteaza si analizeaza date in mod putin diferit, sa nu reuseasca sa ajunga la aceeasi concluzie, se arata in același comunicat.