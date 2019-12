În fiecare an la data de 17 decembrie este prăznuit Sfântul Prooroc Daniel, dar și a celor trei tineri Anania, Azaria și Misail. Aflați în postul Crăciunului, credincioșii au în această zi dezlegare la ulei și vin!

Născut în seminția Iuda, proorocul Daniel a avut menirea sfântă de a păstra pură și neatinsă credința în Dumnzeuu. Sfântul Daniel a fost Rob în Babilon alături de mulți evrei strâmtorați și a avut ocazia de a-și arăta înțelepciunea în fața regelui Nabucodonosor, prin foarte multe minuni. Trei tineri credincioși, Anania, Azaria și Misail, au fost scăpați din cuptorul cel de foc prin rugăciunile lui puternice. Everii au căpătat astfel mai mult curaj în lupta cu închinarea la idoli.

Sfântul Prooroc Daniel a fost aruncat în groapa plină cu lei înfometați, dar Dumnezeu a închis gurile lor și ca niște mielușei au venit lângă el, fără să îi faă niciun rău. Foarte mulți necredincioși s-au întors la dreapta credință în Dumnezeu, iar cei care nu au crezut în minune au fost pedepsiți chiar de rege pentru minciunile lor, el însuși fiind impresionat de grozăvia momentului.

Sfârșitul mucenicesc al Sfântului Prooroc Daniel și a celor trei tineri, Anania, Azaria și Misail, s-a întâmplat în timpul păgânului rege babilonian Atic, foarte potrivnic evreilor și lui Dumnezeu. Toți au fost decapitați și trupurile lor au fost luate de îngerul Domnului și așezate pe Muntele Gheval sub o piatră mare.

Rugăciunea puternică pentru Sfântul Prooroc Daniel:

“O, Doamne, Dumnezeule cel mare si minunat, Care pazesti legamantul si indrumarea pentru cei ce Te iubesc pe Tine si iau aminte la poruncile Tale! Pacatuit-am, faradelege am facut, ca si cei nelegiuiti ne-am purtat, rasculatu-ne-am si ne-am departat de la poruncile si de la legile Tale. Si nu am ascultat de slujitorii Tai prooroci, care ne-au grait in numele Tau: catre regii nostri, catre mai-marii nostri, parintilor nostri si la tot poporul tarii.

A Ta este, Doamne, dreptatea, iar a noastra rusinarea fetelor noastre, precum se arata astazi oamenilor din Iuda si locuitorilor din Ierusalim si la tot Israelul, cei de aproape si cei de departe, in toate tarile in care Tu i-ai izgonit din pricina faradelegilor ce le-au savarsit impotriva Ta. Doamne Dumnezeule, a noastra este rusinarea fetelor, a regilor nostri, a mai-marilor nostri si a parintilor nostri, caci noi am pacatuit tie;

Precum este scris in legea lui Moise, toata aceasta nenorocire s-a napustit asupra noastra, dar n-am imbunat fata Domnului Dumnezeului nostru, intorcandu-ne de la nelegiuirile noastre si luand aminte la adevarul Sau.

Gandit-a indelung Domnul asupra nenorocirii pe care a abatut-o peste noi, ca drept este Domnul Dumnezeul nostru in toate faptele pe care le-a facut, dar noi n-am ascultat de glasul Lui. Si acum, Doamne Dumnezeul nostru, Tu Care ai scos pe poporul Tau din tara Egiptului cu mana tare si Te-ai facut vestit pana in ziua de astazi, pacatuit-am, faradelege am facut.

O, Doamne! Intoarca-se, dupa milostivirile Tale, toata mania si toata vapaia urgiei Tale de la cetatea Ierusalimului, de la muntele cel sfant al Tau! Ca, pentru pacatele noastre si pentru faradelegile parintilor nostri, Ierusalimul si poporul Tau au ajuns de ocara pentru toti vecinii nostri.

Acum asculta, Dumnezeul nostru, rugaciunea slujitorului Tau si ruga fierbinte si lumineaza fata Ta spre templul Tau pustiit, pentru numele Tau, Doamne!

Pleaca, Dumnezeul meu, urechea Ta si auzi, deschide ochii Tai si vezi mahnirea noastra adanca si cetatea asupra careia se cheama numele Tau. Ca nu pentru faptele noastre drepte aducem inaintea Ta rugaciunile noastre cele fierbinti, ci pentru milele Tale cele mari.

O, Doamne, asculta! O, Doamne, iarta! O, Doamne, ia aminte si lucreaza! Nu intarzia pentru numele Tau, Dumnezeul meu; ca numele Tau il poarta cetatea si poporul Tau!”