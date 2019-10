Muzica populară este zguduită de o nouă tragedie. Cunoscutul cântăreț Călin Horon a murit în SUA, după o lungă luptă cu o boală cumplită.

Acesta era stabilit în America de aproape 20 de ani.

"Fratele Călin Horon, fost interpret de muzică populară, a plecat la Domnul! Fratele Călin Horon a fost membru în Biserica Ghetsimani Chicago. Dumnezeu să mângâie familia!”, se arată într-un mesaj al lui Octavian Curpaș, potrivit monitorulcj.ro.

În 2016, Călin Horon a fost diagnosticat cu un cancer malignal de gradul IV, stadiu terminal.

Necazurile nu s-au oprit aici. În 2017, a avut un accident pe trecerea de pieton. Un venezuelean l-a luat din plin și l-a aruncat peste capota mașinii.

“În octombrie 2018, am hotărât să iau Legământul cu Domnul, deși am fost cântăreț de muzică populară timp de 24 de ani.

În noiembrie, am fost în căruț cu rotile, iar într-o lună de zile, Dumnezeu și-a arătat puterea Lui, îndurarea și mila Lui, că are îndurare de fiecare. Am fost un gunoi, un nenorocit în fața lui Dumnezeu. N-am știut că există Dumnezeu până la 46 de ani, deși am trecut prin muzica folclorică prin toate păcatele lumii”, dezvăluia Călin Horon, în urmă cu doar câteva luni, în cadrul unei mărturii la Biserica Maranata din Phoenix, Arizona.

(Foto: captură Youtube)

„Am nevastă tare mândră”, „Omu’ iute-mbătrânește”, „Viața între străini” sau „Cântecul românului printre străini” se numără printre piesele sale care au strâns anterior câteva mii de vizualizări pe YouTube.

