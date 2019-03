Din 76 de milioane de euro, statul a recuperat prejudicii de doar... 500.000 de euro. Șeful DNA: Prejudiciile trebuie să le recupereze ANAF (VIDEO)

Călin Nistor, procurorul-şef interimar al DNA, a declarat, pentru B1 TV, că ANAF este instituția care se ocupă de recuperarea prejudiciilor. Afirmația a fost făcută în contextul în care, potrivit bilanțului DNA, Direcția a confiscat și recuperat produse infracționale de 76 de milioane de euro, dar statul a recuperat efectiv doar 500.000 de euro!

”Deocamdată DNA nu are atribuții pe punerea în executare a hotărârilor penale de condamnare, atât în ceea ce privește confiscarea, cât și recuperarea pagubei. Vă puteți adresa ANAF, să vă explice de ce acest delay în recuperarea prejudiciilor. Prejudiciile trebuie să le recupereze statul român, prin ANAF.

Acei 500.000 de euro sunt sume care se regăseau în conturile pe care a fost aplicată măsura sechestrului. Pe diferența de sumă ANAF trebuie să facă demersuri pentru recuperarea produsului infracțiunii”, a declarat Călin Nistor, pentru B1 TV.

Întrebat dacă a avut discuții cu șeful ANAF pe acest subiect, Nistor a răspuns: ”Discuții informale au fost, dar în mod real DNA nu are atribuții în acest sens. Eu nu pot să-mi arog competențe care nu-s prevăzute în lege”.

Cât despre Agenția Națională a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), Nistor a susținut: ”N-am înființat-o eu, e la Ministerul Justiției. Discutați cu dumnealor”.

