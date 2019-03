Călin Nistor explică de ce DNA nu și-a suspendat activitatea în semn de protest: Trebuie să ne gândim dacă politicienii chiar ar fi afectați de o reducere a activității Direcției (VIDEO)

Călin Nistor, procurorul-şef interimar al DNA, a declarat, pentru B1 TV, că Direcția ar fi fost cea mai afectată de prevederile OUG 7, în cazul în care aceasta nu ar fi fost modificată. De altfel, a precizat Nistor, dacă acest lucru nu s-ar fi întâmplat, chiar el ar fi propus Adunării Generale suspendarea activității DNA, în semn de protest.

”Până la acest moment, OUG nu a apucat să producă efecte majore în ceea ce privește DNA, dar rămânerea în vigoare a OUG, cu toate acele prevederi, ar fi afectat foarte grav activitatea Direcției, pentru că eram instituția cea mai expusă.

DNA practic nu are funcții de conducere ocupate. Funcția de procuror-șef Direcție e ocupată prin delegare, la secția de combatere a corupție nu avem șef din octombrie 2016, nu avem șef în cadrul secției judiciare.

Șefii de secții sunt importanți pentru că verifică toate rechizitoriile întocmite de procurorii din cadrul structurii centrale și de șefii de servicii ale structurilor teritoriale. Practic, în lipsa lor, nu pot pleca rechizitoriile la instanță.

În situația în care nu apărea un alt act normativ, care să obroge dispozițiile articolului 57, indice 7 din legea 304, noi practic nu mai aveam șef de secție”, a explicat șeful DNA, pentru B1 TV.

