Călin Nistor: Nu sunt mulțumit de activitatea DNA / Cum explică șeful Direcției bilanțul slab pe 2018 (VIDEO)

Călin Nistor, procurorul-şef interimar al DNA, a declarat că nu este mulțumit de bilanțul Direcției pe anul trecut, dar ”luăm măsurile care se impun”.

”La modul cum arată datele statistice, nu sunt mulțumit de activitatea DNA, dar luăm măsurile care se impun”, a declarat șeful DNA, pentru B1 TV.

El a prezentat și o explicație pentru acest bilanț slab: ”Cel puțin în a doua jumătate a anului 2018, noi am pus foarte mult accentul pe calitatea actelor făcute de procurori, astfel încât rechizitoriile să reziste testului instanței. Acum, fiecare cauză are un ciclu procesual. Dacă vedeți raportul de activitate, vedeți că cele mai multe cauze se judecă în 3 - 5 ani, or în șase luni nu putem discuta deocamdată de soluții”.

