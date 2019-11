Cazul Timișoara. Avocatul patronului care s-a ocupat de deratizare: Clientul meu nu știa că substanțele puteau deveni letale. Le-a cumpărat de la o cunoștință, fără documente fiscale (VIDEO)

Călin Stăiculescu, avocatul patronului firmei de deratizare din Timișoara, a declarat, pentru B1 TV, că al său client a cumpărat substanțele de la o cunoștință, fără să știe că acestea au un caracter letal.

Avocatul a mai precizat că substanțele au fost folosite înainte la un hotel din municipiul Timișoara, iar patronul a fost mulțumit de efecte, motiv pentru care a solicitat o nouă operațiune de deratizare pentru luna decembrie. Între timp, însă, adminsitratorii blocului au cerut deratizarea pentru 24 de apartamente, așa că substanțele au fost folosite mai devreme, în acest imobil.

„A fost o substanță pe care nu o cunoștea îndeajuns de bine. Era o substanță relativ nouă, pe care a început să o folosească cu o lună și jumătate în urmă aproximativ. Din ce a explicat organelor de urmărire penală, nu cunoștea proprietățile respectivei substanțe, nu știa că avea să devină letală.

Din ce a declarat clientul meu, substanța a fost achiziționată de la o cunoștință pe care o știa de multă vreme. A mai luat de la acesta de-a lungul timpului și alte substanțe, pe care le folosea la activitățile specifice de deratizare. Din ce a declarat el, a mai avut o intervenție în urmă cu o lună, atunci a și luat la cunoștință despre această substanță, când a făcut o deratizare la unitatea hotelieră din municipiul Timișoara, iar rezultatele au fost satisfăcătoare. Patronul de acolo i-a solicitat să continue deratizarea în decembrie, anticipând că hotelul va fi mai lejer. De aceea, clientul meu a achiziționat această substanță, dar apoi a fost apelat de cei care administrează imobilul de pe strada Miorița, cerând să facă deratizarea la cele 24 de apartamente. Acea substanță pregătită pentru efectuarea deratizării la hotel a fost redirecționată către acest bloc de locuințe”, a explicat avocatul Călin Stăiculescu, pentru B1 TV.

