Pisică versus călugăr budist. Cine a câștigat ”lupta” (VIDEO)

O pisică foarte încăpățânată și dornică de afecțiune a testat răbdarea unui călugăr budist, care încerca să-şi menţină concentrarea în timpul rugăciunilor de cinci ore de Anul Nou. Bărbatul a tot încercat, prin mișcări gentile, să îndepărteze felina, dar aceasta n-a vrut să se dea dusă.

Momentul a fost surprins de una dintre persoanele prezente în templu, iar clipul a devenit viral pe Facebook.

Insistența pisicii a dat roade: după mai multe încercări de a o alunga, călugărul a cedat și a început să o mângâie.

„Am încercat să citesc din carte. Dar eram mai concentrat la pisică”, a admis tânărul de 25 de ani, citat de Reuters.

