Camera Deputaților dezbate proiectul care prevede acordarea unui stimulent financiar profesorilor în timpul stării de urgență sau de alertă. Când va avea loc votul final (VIDEO)

Salariile profesorilor intră din nou în atenţia parlamentarilor. Proiectul PSD prin care profesorii ar urma să primească 2.000 de lei ca spor COVID-19 intră, marți, în dezbatere în Camera Deputaţilor, care este şi for decizional în acest caz.

Actul normativ prevede că, în perioada stării de urgență și cea a stării de alertă, cadrele didactice și personalul auxiliar ar trebui să primească stimulente de risc. Este vorba despre despre suma de 2.000 de lei pentru cadrele didactice și 1.500 de lei pentru personalul auxiliar. După dezbaterile care vor avea loc, marți, în plen, proiectul de lege va ajunge miercuri la votul final în Camera Deputaților.

Pe 21 septembrie, actul normativ a fost adoptat de Senat, prima cameră sesizată, cu 85 voturi „pentru”, 25 „împotrivă” şi 13 abţineri.

”Cadrele didactice, precum și personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic din învățământul de stat vor primi un stimulent de risc în cuantum de 2000 de lei lunar, respectiv de 1500 de lei lunar acordat pe toata durata stării de alertă și a stării de urgență, pentru implicarea și expunerea în fața riscului răspândirii coronavirusului COVID-19.

Stimulentul de risc acordat conform alin. (1) nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, contribuției de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuției asiguratorii pentru muncă, reglementată la titlul V «Contribuții sociale obligatorii» din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”, se arată proiectul de act normativ.

Inițiatorii proiectului de lege sunt parlamentarii social-democrați Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, Robert Cazanciuc, Cosmin Radu Preda şi Alfred Simonis.

Pe de altă parte, reprezentanții Guvernului au atras atenția în nenumărate rânduri asupra faptului că bugetul nu mai poate suporta cheltuieli suplimentare în contextul crizei economice provocate de pandemia de coronavirus.

”Bugetul nu își mai poate permite nicio creștere a cheltuielilor în momentul de față. În urma zilei negre de la Parlament, în care Comisia de buget-finanțe, adică PSD-iștii din Comisia de buget-finanțe au adoptat niște modificări la Ordonanța de rectificare, la ora actuală România se află într-un pericol extrem de mare. Fac apel către toate forțele politice să nu sprijine în Parlament raportul adoptat de Comisia de buget-finanțe, pentru că asta va atrage consecințe nefaste pentru economia românească, inclusiv pentru capacitatea României de a atrage investiții, de a atrage fonduri europene, de a fi considerat un partener solid. Or, cred că este de ajuns și trebuie pus punct acestui mod iresponsabil de a face politică”, declarat premierul Ludovic Orban.

Totodată, potrivit unor surse guvernamentale, citate de B1 TV, Executivul va ataca, marți, la Curtea Constituțională legea referitoare la rectificarea bugetului de stat. Ordonanța transmisă de Guvern a suferit modificări substanțiale în Parlament în sensul în care aleșii au inclus în lege majorarea pensiilor cu 40%, precum și majorarea salariilor profesorilor.

