Încărcarea cu purcei a camioanelor din România, refuzată de Germania

Medicii oficiali din Germania au refuzat încărcarea camioanelor din România cu purcei, acestea întorcându-se goale în țară.

În acest context, Mary-Eugenia Pană, președintele Asociației Crescătorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine din România (ACEBOP), a făcut un apel către secretarul general al European Livestock and Meat Trading Union (UECBV), Karsten Maier, de a solicita Comisiei Europene o rezolvare a situației disfuncționalității în achizițiile de purcei din Germania.

”Regulamentul (CE) NR. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 care prevede dispoziții în cazul transporturilor de lungă durată de animale vii, respectiv repausul într-un centru, armonizat cu Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985, pentru anumite dispoziții privind transportul rutier și care prevede perioadele maxime de conducere și perioadele minime de repaus pentru conducătorii de vehicule rutiere, reprezintă baza legală pentru transportul de animale vii. Datorită impactului situației de criză declanșată de epidemia cu COVID-19, Comisia Europeană a publicat în data de 16 martie “COVID-19 Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services”, în care se vorbește despre realizarea unor culoare verzi, de transport rapid, care să reducă riscul de afectare a siguranței alimentare a consumatorului european”, se menționează în scrisoarea redactată de ACEBOP, transmite agrointel.ro.

Mary-Eugenia Pană cere sprijinul Secretarului General al UECBV ”pentru informarea de urgență a serviciilor Comisiei Europene asupra situatiei ingrijoratoare a crescatorilor de porci din Romania”.

”Restricțiile COVID-19 vin să adâncească criza filierei porcului din România, in contextul in care achizitionam aprox. 60% din necesarul de carne de porc pentru consum și fermele de scroafe sunt inchise de evolutia ASF și avem contracte importante în derulare cu Germania, de peste 1 milion de capete anual. Vă rugăm să aveți amabilitatea de a lua în considerare semnalul nostru de alarmă și de a solicita Comisiei Europene o rezolvare a situației cu care ne confruntăm”, conchide președintele ACEBOP.