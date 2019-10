Tragedia din Ialomița a șocat și revoltat opinia publică. După cumplitul accident de sâmbătă dimineața în care 10 persoane și-au pierdut viața, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a anunțat controale fără precedent ce îi vizează pe șoferii de TIR-uri din România. Camionagii se revoltă, însă. Într-o postare pe Facebook, camionagiul Ilie Matei își exprimă nemulțumirea public. El deconspiră mafia șoselelor, implicarea politicienilor la unele firme de transport și modul în care se fac controalele, "în funcție de cine stă în spatele firmei".

De asemenea, înainte de a-i sancționa pe "amărâții" care își câștigă pâinea din această meserie, Matei "omul șoselelor" îi reamintește lui Cuc problemele grave și la vedere cu care se confruntă România la nivel de infrastructură. Ca om care lucrează în branșă, el transmite că nici măcar nu există spații de odihnă pentru conducătorii de TIR, nemaivorbind de autostrăzi.

Acesta consideră că măsura Ministerului Transporturilor este doar una de colectare de bani la buget, "buget devalizat de ani buni de slugile regimului politic perindat la conducerea acestei țări !!"

Redăm mai jos scrisoarea deschisă a camionagiului către ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc

"Dupa tragicul eveniment de ieri de langa Slobozia, cand un coleg al nostru a intrat pe contrasens si a provocat o tragedie din care au rezultat 10 morti, printre care 2 colegi ai nostri, stimatul domn ministru al transporturilor Cuc anunță controale fara precedent care vizeaza camionagii romani.

In primul rand vreau sa exprim sincere condoleante familiilor pt pierderile suferite !

Nimeni nu merita sa moară asa, mai ales că toate acele victime mergeau sau se aflau la job, un job care se pare ca devine o arma cu 2 taișuri, mai ales pe șoselele din Romania, niste șosele care sunt ca niște arme incarcate permanent ce asteapta sa elibereze glonțul catre alti nevinovati !!!

Nu contest gravitatea faptelor, dar domnule ministru nu ati vrea dvs si ceilalti care conduceti Ministerul Transporturilor de 30 ani sa luati o mană de cenușa gata scoasa din sobă si sa o puneti deasupra palariei cu care defilați acum, in momentul in care ati elucidat misterul pt care se intamplă tragedii pe șoselele romanesti ?

Vă aducem aminte urmatoarele stimate domn, noi astia care ne caștigam painea de pe urma unui volan atat in trafic international dar si intern :

Lipsa infrastructurii rutiere, aici aducand aminte de lipsa autostrazilor si a spatiilor de odihna pt camionagii produc victime, domnule ministru !!

Implicarea din umbra a oamenilor politici care sunt in spatele unor mari firme de transport ce pun presiune pe angajatii lor, produc victime domnule ministru !

Poate nu stiti, dar depinde cum te cheama ca și firmă pe șoselele din Romania pt a fi controlat de catre controlorii de trafic !!

Probabil nici asta nu știti dar controale la firmele de transport cu spate politic nu există !!

Mă gandesc ca nu știti ca de la Bucuresti la Timisoara pe timpul zilei nu se poate ajunge respectandu-se regulamentul 561 si totusi speditiile care dau curse catre transportator fac presiuni pt a se ajunge la destinatie sub amenintarea ca nu vor mai fi alte curse date catre ei, asta ducand la faliment !

Probabil nici asta nu stiti, dar spatiile de odihna create de minister pt cea mai mare branșa din sectorul privat din Romania sunt cam 12 la numar, spatii care sa contină macar o toaleta.

Vreti sa ne scanati retina sa vedeti daca suntem obositi, din ce am citit ....

Hmmm, pai ar trebui sa scanati retina prima dată a celor care controleaza, pt ca au ceva scapari in momentul in care fac controale in trafic, nefiind oprite camioanele anumitor firme, chiar daca indicii clare ca acolo se lucreaza sub o presiune enorma pe angajatii soferi.

Vă readucem aminte ca soferii profesionisti din Romania lucreaza pe salarii minime, adica sub salarizarea unor angajati de la serviciul de salubritate si diurna este cea care le asigura traiul zilnic, atat lor cat fi familiilor acestora .

Ce conditii a creat mai exact ministerul condus de dvs pt desfasurarea activitatii soferilor romani in normalitate precum in tări gen Polonia, Italia, Ungaria ??

Singura masura este sa fie amendati amaratii astia care isi castiga painea alergand mastodontii pe șosele ??

Hilar, deci ministerul are pretentia sa se faca din căcat bici, neoferind nimic altceva decat controale care sa aduca bani la bugetul de stat, buget devalizat de ani buni de slugile regimului politic perindat la conducerea acestei țări !!

Aveti habar in ce conditii lucreaza un camionagiu din Romania ??

Stiti cumva ca se fac cam 7 h pe centura Bucuresti si de acolo pana la Arad mai sunt 550 km ??

Stiti cumva cum ar trebui sa procedam ca sa circulam in conditii normale ??

Veniti cu biciul sa loviti niste oameni care se afla in noroi, un noroi din care ministerele de resort refuza sa ne scoata de 30 ani !!

Bate-i mă, ca nu vor mai da nici laptele ăla putin pe care il dădeau pana acum !!

Avem pretentii, dar nu oferim nimic !!

Vă asteptam la noi in "celule" stimate domn,sa va povestim ce inseamna sa faci transport intr-o Romanie furata de 30 ani de politicieni, intr-o țara unde se surpa autostrazile inainte de a implini 3 ani, intr-o țara unde politicienii circula cu escorte sa aiba loc in traficul produs de săraci si elicoptere cand au diaree !!

Vă faceti ca nu stiti, e mai ușor asa !!

Pe șosele ne avem doar unii pe ceilalti !!", scrie Ilie Matei pe contul său de Facebook.