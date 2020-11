Campania de vaccinare anti-COVID-19, discutată în ședința de Guvern. Ludovic Orban: Să fim pregătiți pentru a putea demara vaccinarea imediat ce vom accesa primele cantități

Premierul Ludovic Orban a vorbit, în debutul ședinței de Guvern de miercuri, despre organizarea campaniei de vaccinare anti-coronavirus în România, imediat ce primele doze de vaccin vor ajunge în țara noastră.

”Există vaccin anti-COVID. Este în fazele ultime de aprobare, au fost finalizate testele clinice și vedem, în sfârșit, o perspectivă certă pentru a rezolva această epidemie gravă de coronavirus care a dat peste cap lumea. Trebuie să fim pregătiți să ne organizăm pentru a putea demara campania de vaccinare imediat ce vom putea accesa primele cantități de vaccin care ne sunt repartizate. Există o înțelegere pe care am salutat-o din primul moment, la nivel european, contractarea cantității de doze de vaccin. Cantitățile sunt repartizate proporțional cu populație fiecărie țări a Uniunii Europene. Nu vom avea cantitățile deodată, le vom primi în mai multe etape”, a declarat Orban.

Prezent la ședința de Guvern, Valeriu Gheorghiță, medic primar infecționist la Spitalul Militar Central “Dr Carol Davila” din București, cel care a fost desemnat să coordoneze campania de vaccinare la nivel național, a anunțat că la începutul săptămânii viitoare va putea fi prezentată strategia privind campania de vaccinare anti-coronavirus.

”Vă asigur de conștientizarea responsabilității pe care o am în acest moment. (...) Activitatea de vaccinare este cea mai sigură cale prin care putem reintra în cel mai scurt timp într-o viață cât se poate de normală, atât din punct de vedere social, cât și din punct de vedere economic. Este un efort interinstituțional, este o strategie la care lucrăm de aproape două luni, printr-o activitate conjugată a Ministerului Sănătății, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne. Suntem aproape de finalizarea strategiei. În prima parte a săptămânii viitoare o putem pune la dispoziție pentru a fi prezentată public. De asemenea, vom demara toate activitățile ce presupun logistica activitățiii de vaccinare, atât din punct de vedere medical, cât și din punct de vedere nemedical, pe tot ce înseamnă activitate de stocare, distribuție, repartiție și transport al acestor vaccinuri”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

În acest context, premierul Ludovic Orban a anunțat că medicul Valeriu Gheorghiță va fi secondat de secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, în coordonarea campaniei de vaccinare.S-a urcat în metrou, când a văzut ceva cu totul NEAȘTEPTAT. I-a stat inima în loc: „Doamne ferește, este URIAȘ” (FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.