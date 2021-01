Vaccinarea persoanelor sub 65 de ani care erau programate la prima doză în perioada 30 ianuarie – 11 februarie se amână cu 17 zile / Scad dozele livrate României (VIDEO)

UPDATE, 29 ianuarie, ora 14.40: Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat, vineri, că toate persoanele sub 65 de ani care erau programate la prima doză de vaccin în perioada 30 ianuarie – 11 februarie vor fi amânate pentru după 16 februarie. 66.884 de români sunt în această situație

Această deciziea fost luată, explică CNCAV, pe fondul diminuării cantităților de doze livrate anterior de BioNTech Pfizer. Este invocată în comunicat și „lipsa predictibilității privind tranșele de vaccin livrate de compania Moderna, pentru lunile februarie și martie”.

Comitetul mai face referire și la o informare a Agenției Europene a Medicamentului privind modificarea Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP) Comirnaty, respectiv „clarificarea indicației de administrare a dozei de rapel la exact 21 de zile după administrarea primei doze”.

„Începând cu data de 28 ianuarie, 35.304 persoane care deservesc activități esențiale programate la vaccinare în perioada 28 ianuarie–11 februarie sunt în curs de replanificare pentru administrarea primei doze. Programarea la vaccinare a acestor persoane s-a amânat cu 10 zile, începând cu data de 8 februarie, în ordinea programării inițiale.

CNCAV ia ca măsură de siguranță, pentru asigurarea administrării rapelului la persoanele cărora li s-a administrat doza 1, reprogramarea, începând cu data de 30 ianuarie, a celor 66.884 persoane sub 65 de ani, pentru administrarea dozei 1, între 30 ianuarie și 11 februarie, pentru data de 16 februarie și ulterior, în ordinea planificării inițiale.

Persoanele cu vârsta peste 65 ani rămân la programarea inițială. Totodată, se va continua vaccinarea persoanelor din centrele rezidențiale și medico-sociale, a persoanelor dializate, imobilizate sau nedeplasabile și a celor fără adăpost.

Fiecare persoană va fi înștiințată prin SMS cu privire la data și intervalul orar la care a fost reprogramată pentru vaccinare, va primi prin e-mail o nouă recipisă și va regăsi informațiile în secțiunea „Programările mele” din contul realizat în platforma de programare. Totodată, noile date vor fi comunicate și telefonic.

Facem precizarea că această situație este una temporară, până la data de 15 februarie”, a transmis CNCAV.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Autoritățile au decis să amâne cu câteva zile vaccinarea anticoronavirus a personelor care lucrează în domenii considerate esențiale, pentru că nu sunt sigure de viitorul transport de doze, informează B1 TV, care citează mai multe surse. Doar cei peste 65 de ani vor mai fi vaccinați în zilele următoare. Dozele sunt foarte puține și nu trebuie ratat rapelul în cazul celor care au primit deja prima doză. Deocamdată nu se știe exact pentru câte zile este sistată campania de vaccinare pentru cei sub 65 de ani.

Marți, Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, declara că avem un deficit de 117.000 de doze. Ca soluție temporară, s-a decis atunci decalarea mai multor programări.

„Practic, persoanele programate în intervalul 28 ianuarie - 11 februarie se translatează cu 10 zile mai târziu, din data de 8 februarie, în ordinea programării inițiale. Se menține același ritm de vaccinare pentru restul persoanelor programate - 176.861 de persoane. Se asigură doza de rapel pentru cei deja vaccinați - 441.149 de persoane”, a explicat medicul militar pe 26 ianuarie.

