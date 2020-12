Campania de vaccinare anti-COVID începe astăzi. Primul român care va fi vaccinat, o asistentă medicală de la Institutul „Matei Balș” din București (VIDEO)

Campania de vaccinare anti-COVID începe astăzi în România, la ora 9:00, în 10 spitale din țară. Primul român vaccinat în România va fi un cadru medical de la Institutul ”Matei Balş” din Capitală. La acest spital a fost tratat și primul caz de COVID-19 din țara noastră, la începutul pandemiei.

UPDATE 27 decembrie, ora 8:35: Prima persoană care va fi vaccinată la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” va fi Mihaela Anghel, asistentă medicală generalistă, membră a echipei medicale care, în data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient din România confirmat cu virusul SARS-CoV-2.

Cele 10.000 de doze ale vaccinului BioNTtech/Pfizer au fost aduse sâmbătă la Institutul Cantacuzino din Capitală.

România va beneficia în total 10 milioane de doze de vaccin, urmând să primească săptămânal între 140.000 şi 150.000 de doze. Următoarea tranşă de 144.000 de doze de vaccin va ajunge în 28- 29 decembrie.

În România, vaccinarea, coordonată de medicul Valeriu Gheorghiță, include, în această primă fază, cadre medicale din 10 spitale din țară.

„Vom cunoaște, cu toții, în curând, prima persoană care se va vaccina cu vaccinul împotriva COVID-19. Permiteți-mi să adaug că, în calitate de coordonator al campaniei de vaccinare, mă interesează, în egală măsură, prima persoană vaccinată, a doua persoană vaccinată, a mia persoană vaccinată. Dacă aș putea, aș asculta povestea fiecărei persoane care va alege să se vaccineze, fie că va veni din rândurile personalului medical, fie că va veni din rândurile publicului larg, atunci când vom ajunge în etapa vaccinării în masă. Și, mai ales, mă interesează ultima persoană vaccinată, ultima persoană care va alege să se vaccineze. Adică momentul în care, împreună, vom putea declara că, printr-un efort comun, am pus capăt pandemiei”, a declarat col. dr. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare din țara noastră.

Campania de vaccinare debutează oficial în 27 decembrie, iar o primă tranșă din serul produs de Pfizer și BioNTech a ajuns în România vineri. La intrarea celor 10.000 de doze în țara noastră, Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare împotriva COVID-19, spunea că vaccinul „a dovedit că îndeplinește toate standardele de siguranță, de calitate și eficacitate”.

„Avem o strategie de vaccinare, în care sunt prevăzute cele trei etape de vaccinare: prima e cea adresată personalului medical și din sistemul social. În etapa a doua e vaccinată populația la risc și persoanele care deservesc activități esențiale. În etapa a treia vorbim de vaccinarea populației generale. Din acest punct de vedere azi, în prima zi de Crăciun, se concretizează speranța noastră, aceea că vom avea în sfârșit o modalitate sigură, eficientă și rapidă de a pune capăt acestei pandemii, care ne-a schimbat viața poate unor apentru totdeauna. Trebuie să înțelegem că printr-un efort internațional, printr-o colaborare între toate statele lumii, o colaborare fără precedent, prin cercetare medicală avansată, azi suntem martorii unui progres științific, unui progres medical prin care un vaccin a dovedit că îndeplinește toate standardele de siguranță, de calitate și eficacitate. Din 27 decembrie, putem începe campania de vaccinare”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

“Fiecare ezitare, fiecare întrebare, fiecare reticenţă este absolut legitimă. Important este să fim suficient de capabil noi să oferim răspunsurile necesare fiecărei persoane, aş spune că trebuie să avem încredere în personalul medical, să discutăm cu medicii de familie, să discutăm cu medicii care cunosc istoricul nostru medical pentru a putea lua cea mai bună decizie vizavi de indicaţia de vaccinare. Din punctul nostru de vedere în momentul de faţă sunt foarte puţine contraindicaţii legate de vaccinare ori din acest punct de vedere cred că doar comunicarea şi informarea sunt cele potrivite, sunt căile potrivite prin care fiecare persoană poate să ia decizia cea mai bună care să-i asigure protejarea sănătăţii”, a răspuns medicul Valeriu Gheorghiţă.

Toate statele din Uniunea încep vaccinarea astăzi – mai puțin Ungaria, care a început vaccinarea pe 26 decembrie.

