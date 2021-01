Campania de vaccinare împotriva COVID-19: Alți 9.595 de români au fost imunizați în ultimele 24 de ore

Alți 9.595 de români care au dreptul să se vaccineze în prima etapă a campaniei au fost imunizați împotriva noului coronavirus în ultimele 24 de ore, astfel că bilanțul celor care au primit vaccinul este de 102.301 de persoane.

Situația administrării vaccinurilor în ultimele 24 de ore

Potrivit datelor puse la dispoziție de Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin aplicaţia Registrul Electronic Naţional al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 9 ianuarie a.c., citată de Agerpres, este următoarea:

1. Număr de persoane vaccinate împotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech (în ultimele 24 de ore, prima administrare) – 9.595

2. Număr total de persoane vaccinate împotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech (începând cu data de 27 decembrie 2020, prima administrare) – 102.301.

3. Număr de reacții adverse înregistrate la nivelul centrelor de vaccinare (în ultimele 24 de ore): 39 reacții comune și minore, dintre care:

– 11 reacții de tip local;

– 28 reacții generale.

4. Număr de reacții adverse înregistrate la nivelul centrelor de vaccinare (începând din 27 decembrie 2020): 350 reacții comune și minore, dintre care:

– 140 reacții locale cu durere la locul injectării;

– 210 reacții generale (febră, cefalee, mialgii, artralgii, astenie, alergii de tip urticarie);

- 5 în curs de investigare.

Bilanțul cazurilor de coronavirus în România

Amintim că bilanțul epidemiei de coronavirus a ajuns, sâmbătă, la 668.202 de infectări și 16.592 decese, a anunțat Grupul de Comunicare Strategică. În ultima zi, 4.403 de români au fost depistați pozitiv cu SARS-CoV-2, 798 au fost reconfirmați, iar 86 dintre pacienții COVID-19 au murit.

Județul Ilfov are cea mai mare rată de infectare din România (4,44), fiind urmat de Capitală (3,79) și Cluj (3,61).

Bilanțul deceselor a crescut și el până la 16.592, după ce încă 86 de oameni au decedat: 50 bărbați și 36 femei internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, Iași, Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și București.

„Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 5 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 20 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 30 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 30 decese la categoria de peste 80 de ani”, explică GCS.

7 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 3 nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

În acest moment, 8.541 de persoane cu coronavirus sunt internate în spitale, din care 1.100 sunt la Terapie Intensivă, având forme grave ale bolii. Numărul testelor prelucrate pentru depistarea infecției a ajuns la 5.001.827, după ce în utimele 24 de ore au mai fost efectuate 28.297, mai precizează GCS.

Alexandru Rafila: E un soi de cursă între vaccinare și răspândirea noii tulpini de coronavirus

Alexandru Rafila a declarat sâmbătă, pentru B1 TV, că se așteaptă la o creștere a numărului de infectări cu coronavirus, odată ce noua tulpină descoperită în Marea Britanie, mult mai contagioasă, a ajuns și în România.

Profesorul a mai afirmat că în România, dar nu numai, există o adevărată cursă între vaccinare și răspândirea noii tulpini: cu cât sunt vaccinate mai multe persoane, cu atât scad riscul de transmitere a bolii și riscul ca virusul să sufere noi mutații.

Întrebat dacă în acest nou context se așteaptă la o creștere a numărului de îmbolnăviri în România, Rafila a răspuns: „E posibil ca acest lucru să se întâmple, depinde cât de rapid se răspândește această tulpină în comunitate și o înlocuiește, dacă vreți, pe cea veche. Cred că și în România, și în alte țări e acum un soi de cursă între vaccinare și răspândirea noii tulpini de coronavirus. Practic, cu cât reușești să vaccinezi mai multe persoane, cu atât transmiterea va fi mai mică și riscul de mutație va scădea”.

Întrebat dacă s-ar putea produce mutații ale virusului care să ne scoată de sub protecția vaccinului, profesorul a explicat: „Mutații se petrec permanent la acest virus. Până acum au fost mutații minore, așa se numesc. De data aceasta, e o mutație care implică mai multe zone din genomul viral. Evident, cu cât circulă mai mult virusul, cu cât îl lași să se transmită mai mult, prin multiplicare, apar mutații, or asta e de fapt filosofia acestei campanii de vaccinare. Ea are ca scop limitarea transmiterii, că n-o să poată să elimine transmiterea, în mod evident, dar e important ca transmiterea să fie foarte mult redusă, să nu mai fie comunitară, ci sporadică. Lucrul ăsta trebuie în mod evident să se coreleze cu o foarte bună campanie de informare a publicului referitoare la vaccin”.