Campania „Schimbă PET-ul cu biletul”: Constanța, primul oraș din România care introduce plata cu deșeurile pentru transportul public (VIDEO)

În municipiul Constanța se lansează campania „Schimbă PET-ul cu biletul”, o inițiativă unică în România, prin care locuitorii și turiștii vor putea circula cu mijloacele de transport în comun, plătind la schimb cu PET-uri și doze de aluminiu. Astfel, în 21 mai, pentru deplasare călătorii vor putea folosi trei deșeuri colectate, iar acțiunea pilot de vineri ar putea fi extinsă către fiecare zi de vineri, pe întreaga perioadă a sezonului estival.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Campania este lansată de Primăria Municipiului Constanța şi Asociația Act for Tomorrow cu sprijinul Federației Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Constanța, Kaufland România și Green Ambalaje, în contextul ediției din acest an a Zilei Municipiului Constanța și al programului național „Vinerea Verde”, o inițiativă a Ministerului Mediului ce este menită să reducă poluarea cauzată de transportul cu mașinile personale în marile orașe, toți cetățenii fiind încurajați să utilizeze transportul alternativ pentru deplasarea la și de la serviciu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

„Vineri, 21 mai 2021, locuitorii și turiștii din Constanța vor putea circula cu mijloacele de transport în comun în schimbul a 3 deșeuri colectate. (...) Campania este o premieră pentru România, ea având, atât obiectivul încurajării folosirii transportului public, cât și obiectivul de a promova colectarea și reciclarea deșeurilor care, pe lângă faptul că vor fi transformate în noi resurse, în acest context facilitează și accesul locuitorilor la transportul public. Acțiunea pilot de vineri, 21 mai, se va desfășura în următoarele stații CTBUS: Far; Gară CFR; Poarta 2 Port - Tribunal; Cap de linie Tomis Nord (Cireșica); City Park Mall. Cei dornici să participe trebuie doar să aibă la ei 3 PET-uri sau doze de aluminiu, de orice dimensiune și să le predea la unul dintre punctele de colectare din cele mai circulate stații din Constanța, unde vor fi întâmpinați de voluntarii campaniei. Aceștia le vor oferi în schimbul deșeurilor un bilet, valabil pe orice linie, pe durata întregii zile. Costul biletelor este suportat integral de către partenerii privați ai acestei campanii”, a precizat Primăria Constanța.Maia Morgenstern, moment JENANT în metrou. Ceilalți pasageri i-au cerut SĂ COBOARE imediat

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Municipalitatea de la malul Mării a precizat că „toate PET-urile colectate în cadrul campaniei vor fi transmise către fabricile de reciclare Green Ambalaje, unde vor fi transformate în noi resurse”, precum și că, „în funcție de rezultatele acțiunii pilot derulate vineri, 21 mai, Primăria Constanța și partenerii acțiunii iau în calcul extinderea acesteia în fiecare vineri, pe întreaga perioadă a sezonului estival”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Totodată, campania se desfășoară în cadrul Programului Capitala Tineretului din România 2021-2022 și contribuie la atingerea a patru Obiective de Dezvoltare Durabilă: O11 - Orașe și comunități durabile; O9 - Instrastructură și industrializare; O14 - Viața Acvatică; O12 - Consum și Producție Responsabile.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Campanii similare au fost desfășurate și în alte mari orașe din lume și au avut rezultate extrem de bune: Roma (Italia), Istanbul (Turcia), Beijing (China), Surabaya (Indonezia). De exemplu, în Istanbul, în primul an al campaniei au fost colectate 4,1 milioane de PET-uri, echivalentul a 75.000 kg de plastic.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

„Ne bucurăm că suntem primul oraș din România care demarează o astfel de inițiativă care aduce beneficii reale atât la nivelul mediului, dar și pentru locuitorii orașului. Promovarea sustenabilității la nivel municipal reprezintă o direcție strategică a administrației publice locale din Constanța. Frumusețea și curățenia orașului nostru nu se poate menține fără ca fiecare dintre noi să contribuie activ. Tocmai de aceea, această inițiativă reprezintă un model de implicare, care va uni forțele constănțenilor cu cele ale autorităților, a societății civile și a mediului privat, pentru a demonstra că împreună putem da o nouă viață deșeurilor, evitând în același timp aglomerările din trafic și contribuind la promovarea transportului alternativ“, a declarat Vergil Chițac, primarul Constanța.

La rândul său, Andrei Coșuleanu, președinteel Asociației Act for Tomorrow, a declarat că lupta pentru un mediu curat trebuie să fie o constantă a preocupărilor noastre.

„Lupta pentru un mediu curat și pentru orașe verzi și sustenabile trebuie să fie o constantă a preocupărilor noastre, a autorităților publice locale, a societății civile, a mediului privat și a cetățenilor. “Schimbă PET-ul cu biletul” este o campanie care s-a născut în primul rând din dorința celor implicați de a dezvolta inițiative pozitive și constructive, care au în centrul lor nevoile cetățenilor și care propun soluții cu impact real în rezolvarea problemelor de mediu cu care țara noastră se confruntă la ora actuală. Este o campanie în premieră în România, care îndeplinește două obiective esențiale pentru protejarea mediului: reduce poluarea generată de transportul cu mașinile personale și încurajează reciclarea, diminuând astfel poluare apelor, solului și aerului. Sperăm ca astfel de inițiative să fie replicate la nivelul cât mai multor orașe, astfel încât oamenii să se poată bucura de orașe verzi și curate“, spune Andrei Coșuleanu.

Potrivit Primăriei Constanța, „un alt aspect inedit al campaniei îl constituie infrastructura de colectare separată a deșeurilor, aceasta având forma unor animale marine gigant, care reprezintă cele mai cunoscute specii protejate din apele din România”.

„Cele 4 sisteme gigant reprezentând doi delfini, un sturion și o broască țestoasă au rolul de a trage un semnal de alarmă asupra impactului pe care deșeurile îl au asupra animalelor acvatice. Campania se desfășoară la Marea Neagră, aceasta fiind a doua cea mai poluată mare din Europa. După partea de vest a Mării Mediterane, Marea Neagră conține cea mai mare densitate de gunoaie produse de om și ajunse în mediul marin din UE. Plasticul constituie 90% din deșeurile produse de oameni și descoperite în mediul marin. 85% dintre acestea sunt sticlele de plastic (PET) și pungi de unică folosință, aceste două categorii de obiecte reprezentând doi dintre principalii poluanți marini”, mai notează instituția.

Campania „Schimbă PET-ul cu biletul” face parte din programul „Acționăm pentru Ape”, care a fost dezvoltat de Asociația Act for Tomorrow și Kaufland România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanța, și în cadrul căruia încă din 2019 se desfășoară ample acțiuni de protejare a apelor, atât la nivelul municipiului, cât și la nivelul altor stațiuni de pe litoral. În 2020, Programul “Acționăm pentru Ape” a câștigat locul I, la categoria mediu, în cadrul Romanian PR Awards, cea mai importantă competiție de PR din România.