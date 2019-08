Campania electorală prezidențială, finanțată din bugetul de stat în premieră. Informații de ultimă oră despre alegerile din noiembrie

Campania electorală pentru alegerile prezidențiale din noiembrie va fi, în premieră, finanțată de la bugetul de stat, iar controlul și rambursarea cheltuielilor vor fi efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă, a anunțat instituția printr-un comunicat de presă, transmite Agerpres.



„În ceea ce priveşte campania electorală, menţionăm că, pentru prima dată la un scrutin prezidenţial, aceasta va fi finanţată de la bugetul de stat, controlul şi rambursarea cheltuielilor fiind efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă în baza Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare", a adăugat AEP.



Vestea vine în contextul în care AEP a informat că miercuri începe perioada electorală pentru alegerea şefului statului, aceasta urmând a se încheia după publicarea rezultatului scrutinului în Monitorul Oficial al României.



Potrivit unui comunicat al AEP, la alegerile prezidenţiale din acest an, programate pe 10 noiembrie (primul tur) şi 24 noiembrie (turul al doilea), se vor aplica, în premieră, o serie de modificări legislative menite "să faciliteze exercitarea dreptului de vot de către cetăţenii români din străinătate şi să confere procesului electoral mai multă transparenţă şi acurateţe".



Astfel, pentru cetăţenii români din străinătate, legislaţia electorală care reglementează alegerile prezidenţiale din acest an a introdus mai multe facilităţi, printre care posibilitatea de a vota prin corespondenţă, evitând astfel aglomeraţia şi cozile de la secţiile de votare, dar şi costul deplasărilor. Alegătorii care optează pentru acest tip de vot trebuie să se înregistreze online pe portalul www.votstrainatate.ro, menţionează AEP.



O altă facilitate introdusă este posibilitatea de a vota la o secţie de votare mai aproape de casă, prin înregistrarea online cu această opţiune pe portalul www.votstrainatate.ro. Dacă s-au înregistrat cu această opţiune cel puţin 100 de cetăţeni din aceeaşi localitate sau grup de localităţi, pentru aceştia va fi înfiinţată o secţie de votare, precizează AEP.



De asemenea, AEP a menţionat şi posibilitatea de a vota la secţiile din străinătate pe durata a trei zile pentru fiecare tur de scrutin. Votarea se desfăşoară şi pe parcursul zilelor de vineri şi sâmbătă imediat anterioare zilei votării. În ziua de vineri, votarea începe la ora locală 12,00 şi se încheie la ora locală 21,00, iar în ziua de sâmbătă votarea se deschide la ora locală 7,00 şi se încheie la ora locală 21,00. În fiecare dintre cele trei zile, legea prevede posibilitatea prelungirii votării până la ora 23,59 pentru alegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare, se arată în comunicat.



O altă noutate introdusă la alegerile prezidenţiale din acest an o constituie utilizarea, în toate secţiile de votare din ţară şi din străinătate, a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV), care constituie o garanţie a corectitudinii şi transparenţei procesului electoral, potrivit AEP.